مرموش لروما وحمزة عبدالكريم لبرشلونة.. 5 انتقالات محتملة لنجوم مصريين في يناير

كتب- محمد عبدالهادي:

06:41 ص 03/12/2025
تستعد الأندية المصرية والأوروبية لتحركات مثيرة في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، حيث يترقب المتابعون مصير عدد من المواهب الشابة والواعدة في الكرة المصرية.

بين اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بعروض أوروبية وأمريكية، يبرز خمسة أسماء على رأسهم عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية، أبرز 5 انتقالات محتملة لنجوم مصريين في يناير المقبل كالتالي:

إمام عاشور ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة نيويورك ريد بولز على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وفق تقارير نوفمبر 2025، لكن لم يتأكد وصول عرضا رسميًا حتى الآن.

عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي يظل ضمن المرشحين للانتقال الي صفوف روما الإيطالي لي يناير المقبل في حال عدم توفر مساحة له ضمن تشكيلة الفريق.

حمزة عبد الكريم النجم الشاب للأهلي، يتلقى اهتمامًا من برشلونة لضمه للفريق الرديف أو الفريق الأول، بعد تألقه في بطولة الشباب، رغم أن الصفقة لم تحسم بعد.

محمد السيد لاعب وسط الزمالك الشاب، ينتهي عقده بنهاية الموسم ويرفض تجديده، مع وجود عروض من الدوري الإنجليزي عبر بوابة نوتينجهام، ما يجعل رحيله المحتمل خلال يناير واردًا بشدة.

أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، ترددت انباء في الفترة الماضية عن وجود عرض للاعب للانتقال لصفوف الدوري التركي من خلال بوابة نادي قاسم باشا.

