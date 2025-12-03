استهل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بقطر، بالتعادل مع منتخب الكويت بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "لوسيل".

ويتواجد المنتخب المصري رفقة منتخب الكويت في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، بجانب كل من: "الإمارات والأردن".

وشهدت مباراة مصر والكويت، أحداث مثيرة وقوية ومنها احتساب ركلتي جزاء لصالح الفراعنة، نجح محمد مجدى أفشة في تسجيل هدف وأهدر عمرو السولية الركلة الأخرى.

وترتبط مصر بعلاقات كبيرة وقوية مع الكويت في كرة القدم بشكل خاص، وهو ما ظهر من خلال احتراف الكثير من نجوم كرة القدم المصرية في الدوري الكويتي وعلى رأسهم حسن شحاتة.

واحترف المعلم حسن شحاتة، في صفوف فريق كاظمة، خلال الفترة من عام 1967 حتى عام 1971، وهى الفترة التي ذاع خلالها سيط شحاتة في كرة القدم العربية بشكل عام وليس في الكر الكويتية والمصرية فقط.

ونجم الكرة المصرية كان يتقاضى آنذاك مبلغ 20 دينار فقط، طبقا لما ذكرته جريدة البيان الإماراتية آنذاك.

ومع المستويات الكبيرة التي قدمها شحاتة رفقة الفريق الكويتي، نجح في عام 1970، في حصد جائزة أفضل لاعب في آسيا.

ولم يكتفي أسطورة الكرة المصرية السابق بالمشاركة مع فريق كاظمة فقطـ، إذ ذكرت صحيفة البيان الإماراتية، أن شحاتة شارك رفقة المنتخب العسكري الكويتي في بطولة كأس العالم العسكرية بالكونغو.

وكان شحاتة شارك في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم العسكرية رفقة الكويت، التي نجح خلالها في تسجيل هدف في شباك المنتخب التركي.

أقرأ أيضًا:

سلبيان.. مباراة مصر تسجل رقمين قياسيين في كأس العرب



ماكينة الأهداف.. هالاند يكتب تاريخًا جديدًا بأرقام قياسية غير مسبوقة