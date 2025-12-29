مباريات الأمس
الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 2
21:00

المغرب

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

0 0
21:00

مالي

لحظة بلحظة.. المغرب ضد زامبيا.. 2-0

كتب - يوسف محمد:

09:00 م 29/12/2025 تعديل في 09:28 م
يلاقي منتخب المغرب نظيره منتخب زامبيا حاليا، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مولاي الأمير عبد الله"، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبي، نايف أكرد، نصير مزراوي، آدم ماسينا.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، إسماعيل الصيباري، نائل العيناوي.

خط الهجوم: براهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي.

أبرز أحداث مباراة المغرب وزامبيا في أمم أفريقيا 2025:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: أيوب الكعبي يحرز الهدف الأول للمغرب في مرمى زامبيا

منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مباراة المغرب وزامبيا

