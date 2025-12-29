جنوب أفريقيا إلى دور الـ 16 بكأس الأمم بعد الفوز على زيمبابوي

يلاقي منتخب المغرب نظيره منتخب زامبيا حاليا، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مولاي الأمير عبد الله"، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبي، نايف أكرد، نصير مزراوي، آدم ماسينا.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، إسماعيل الصيباري، نائل العيناوي.

خط الهجوم: براهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي.

أبرز أحداث مباراة المغرب وزامبيا في أمم أفريقيا 2025:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: أيوب الكعبي يحرز الهدف الأول للمغرب في مرمى زامبيا