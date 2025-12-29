أول تعليق من زوجة مصطفى فتحي على ارتدائه شارة قيادة منتخب مصر

جنوب أفريقيا إلى دور الـ 16 بكأس الأمم بعد الفوز على زيمبابوي

علقت زوجة مصطفى فتحي على ارتدائه شارة قيادة منتخب مصر وذلك خلال مواجهة منتخب أنجولا اليوم، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

تعليق زوجة مصطفى فتحي على ارتدائه شارة قيادة منتخب مصر

وانطلقت المباراة في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونشرت هبة خلف زوجة فتحي صورة بـ "ستوري" حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": وعلقت:" كابتن مصر" وأضاف رموز، علم منتخب مصر وقلب.

ودخل مصطفى فتحي المباراة في الدقيقة 46 من عمر المباراة، بدلا من مهاجم المنتخب مصطفى محمد.

وتصدر منتخب مصر المجموعة "ب" برصيد 7 نقاط حيث تعادل مع منتخب زيمبابوي وفاز على منتخب جنوب إفريقيا وتعادل اليوم مع أنجولا.