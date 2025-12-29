ملخص مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025

أول تعليق من زوجة مصطفى فتحي على ارتدائه شارة قيادة منتخب مصر

تمكن منتخب المغرب من تحقيق فوزا كبيرا، على حساب نظيره منتخب زامبيا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز ضمن منتخب المغرب التأهل، إلى الدور المقبل من البطولة، بعد احتلال صدارة ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مولاي الأمير عبد الله"، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبي، نايف أكرد، نصير مزراوي، آدم ماسينا.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، إسماعيل الصيباري، نائل العيناوي.

خط الهجوم: براهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي.

أبرز أحداث مباراة المغرب وزامبيا في أمم أفريقيا 2025:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: أيوب الكعبي يحرز الهدف الأول للمغرب في مرمى زامبيا

الدقيقة 15: محاولات مستمرة من منتخب المغرب لتسجيل الهدف الثاني في مرمى زامبيا

الدقيقة 23: تسديدة قوية من إبراهيم دياز لاعب المغرب ولكن كورته تمر بجوار المرمى

الدقيقة 27: إبراهيم دياز يسجل الهدف الثاني لمنتخب المغرب في مرمى زامبيا

الدقيقة 35: عرضية من لاعب منتخب المغرب ولكنها تمر دون خطورة على مرمى زامبيا

الدقيقة 39: فرصة الهدف الثالث تضيع من منتخب المغرب بعد تسديدة من إبراهيم دياز من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار مرمى زامبيا

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية المباراة

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: أيوب الكعبي يسجل الهدف الثالث للمغرب في مرمى زامبيا

الدقيقة 63: أشرف حكيمي يشارك بديلا لنصير مزراوي

الدقيقة 76: ركلة ركنية لمنتخب المغرب ولكنها تمر دون خطورة على مرمى زامبيا

الدقيقة 81: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب المغرب

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة