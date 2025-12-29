مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 3
21:00

المغرب

كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

2 3
18:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

0 0
18:00

مصر

فيديو هدف أيوب الكعبي في مرمى زامبيا بكأس الأمم الأفريقية

كتب – محمد عبد السلام:

09:30 م 29/12/2025
نجح منتخب المغرب في تسجيل هدف مبكر أمام نظيره الزامبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدف اللقاء اللاعب أيوب الكعبي في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، برأسية رائعة عجز حارس زامبيا عن التصدي لها.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مالي وزامبيا وجزر القمر.

ومع استمرار المباراة بتقدم المغرب، يضمن التأهل إلى دور الـ16 متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط.

منتخب المغرب منتخب زامبيا مباراة المغرب وزامبيا كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

