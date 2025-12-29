فيديو هدف أيوب الكعبي في مرمى زامبيا بكأس الأمم الأفريقية
كتب – محمد عبد السلام:
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
نجح منتخب المغرب في تسجيل هدف مبكر أمام نظيره الزامبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وسجل هدف اللقاء اللاعب أيوب الكعبي في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، برأسية رائعة عجز حارس زامبيا عن التصدي لها.
ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مالي وزامبيا وجزر القمر.
ومع استمرار المباراة بتقدم المغرب، يضمن التأهل إلى دور الـ16 متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨هدف اول :— بيسون (@koor_beson) December 29, 2025
المغرب تسجل الهدف الاول ❤️⚽️
أيوب الكعبي يسجل
المغرب 1-0 زامبيا#المغرب_زامبيا pic.twitter.com/MpLh0KeIRb