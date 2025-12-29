جنوب أفريقيا إلى دور الـ 16 بكأس الأمم بعد الفوز على زيمبابوي

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا

نجح منتخب جنوب أفريقيا في تحقيق الفوز على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية.

وسجل أهداف جنوب أفريقيا كلا من: تشيبانج موريمي في الدقيقة 7، لايلي فوستر في الدقيقة 50، أوسوين أبوليس في الدقيقة 82 من نقطة الجزاء.

بينما أحرز أهداف زيمبابوي كلا من: تاواندا في الدقيقة 19، لاعب جنوب أفريقيا أوبري موديبا عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز رفع منتخب جنوب أفريقيا نقاطه إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب زيمبابوي جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ونجح منتخب جنوب أفريقيا بعد فوزه على زيمبابوي، في الصعود إلى دور الـ 16، محتلا المركز الثاني.