كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

0 0
21:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 1
21:00

المغرب

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

0 0
18:00

مصر

جميع المباريات

جنوب أفريقيا إلى دور الـ 16 بكأس الأمم بعد الفوز على زيمبابوي

كتب - محمد عبد السلام:

08:24 م 29/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي (3)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي (5)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي (1)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي (4)

نجح منتخب جنوب أفريقيا في تحقيق الفوز على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية.

وسجل أهداف جنوب أفريقيا كلا من: تشيبانج موريمي في الدقيقة 7، لايلي فوستر في الدقيقة 50، أوسوين أبوليس في الدقيقة 82 من نقطة الجزاء.

بينما أحرز أهداف زيمبابوي كلا من: تاواندا في الدقيقة 19، لاعب جنوب أفريقيا أوبري موديبا عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز رفع منتخب جنوب أفريقيا نقاطه إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب زيمبابوي جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ونجح منتخب جنوب أفريقيا بعد فوزه على زيمبابوي، في الصعود إلى دور الـ 16، محتلا المركز الثاني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب جنوب أفريقيا منتخب زيمبابوي كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

