"انتصار تاريخي".. منتخب موزمبيق يحقق الفوز على الجابون بثلاثية في أمم أفريقيا

يلاقي منتخب الجزائر نظيره منتخب بوركينا فاسو اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب الجزائر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكا زيدان.

خط الدفاع: جوين حجام، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري.

خط الوسط: سمير شرقي، هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: رياض محرز ، إبراهيم مازة، محمد عمورة.

أبرز أحداث مباراة الجزائر وبوركينا فاسو:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 3: مطالبات من لاعبي بوركينا فاسو بالحصول على ركلة جزاء والحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 5: محاولة من محمد عمورة لاعب منتخب الجزائر ولكن الدفاع يتصدى لها

الدقيقة 14: تسديدة من لاعب منتخب الجزائر ولكنها تصل سهلة إلى يد حارس مرمى بوركينا فاسو

الدقيقة 20: ضغط من لاعبي منتخب الجزائر في محاولة لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 22: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب الجزائر

الدقيقة 23: رياض محرز يسجل الهدف الأول للجزائر في مرمى بوركينا فاسو، من علامة الجزاء

الدقيقة 25: محاولة من لاعبي بوركينا فاسو ولكن دفاع الجزائر يتصدى للكرة