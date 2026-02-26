أكد الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، أن والده الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل لم يكن يساريًا بالمعنى المتداول، مشيرًا إلى أن مسيرته بدأت في زمن مختلف تمامًا عن ثورة يوليو 1952، موضحًا أن فهم التوجهات الفكرية يتطلب قراءتها في سياقها التاريخي والسياسي.

وقال أحمد هيكل خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إن والده كان رئيس تحرير مجلة "آخر ساعة" عام 1948، ثم مدير تحرير "الأخبار" عام 1950، مؤكدًا أنه كان فخورًا جدًا بامتلاكه أسهمًا في جريدة "الأهرام" حتى عام 1957، قبل أن تبدأ مصر تحولاتها الاقتصادية الكبرى.

وأضاف أن التأميم بدأ تدريجيًا منذ 1958 و1959، وتكثف في الستينيات مع قرارات عام 1961، مشيرًا إلى أن ما قد يُرى كاختلاف في التوجهات بين الأب وابنه هو في الحقيقة تطور طبيعي مرتبط بتغيرات المرحلة التاريخية والاقتصادية التي مرت بها البلاد.

وتابع أحمد هيكل أن والده في سنواته الأخيرة كان يرى أهمية القطاع الخاص بشكل كبير، موضحًا أنهما كانا يتحاوران كثيرًا حول هذا الموضوع، وأنه حتى في مقالاته لم يكن يساريًا بالمعنى التقليدي، بل كان ربما في "اليسار الوسط" ضمن النظام السائد آنذاك.

وأكد أن توصيف المواقف الفكرية لا بد أن يتم في سياقها التاريخي والسياسي، لا بمعزل عن الظروف التي عاشها صاحبها، مشددًا على أن والده لم يكن يساريًا بالمعنى المتداول، وأن فهمه للاقتصاد والمجتمع تطور مع تطور مصر نفسها.

