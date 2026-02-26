قال أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، إن المنصة ستجري تحديثًا شاملًا خلال شهر أبريل 2026، لتقديم بنية تحتية رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري المصري، وربطه بالأسواق العالمية، وتوفير خدمات متقدمة للمطورين والمسوقين والمستثمرين والمشترين.

وأشار "البطراوي"، إلى أن التحديث الجديد يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز شفافية السوق، ورفع كفاءة التعاملات، ودعم تصدير العقار المصري وفق أعلى المعايير الدولية.

وأوضح أن المنصة ستضيف 10 خدمات جديدة، أولها خدمات البحث والاستكشاف العقاري، التي توفر أدوات متقدمة للمستخدمين، سواء كانوا مشترين، مستثمرين، أو مسوقين، بجانب محرك بحث ذكي ومتقدم يشمل البيع، الإيجار، الاستثمار، والمشروعات الجديدة، وخرائط تفاعلية دقيقة تحدد موقع العقار والخدمات المحيطة والبنية التحتية والمرافق العامة، مع فلاتر احترافية حسب السعر، المساحة، نوع العقار، حالة التشطيب، المطور، والعائد الاستثماري، بالإضافة إلى تقديم جولات افتراضية وصور عالية الجودة، ومخططات تفصيلية، وعرض بيانات الحي مثل متوسط الأسعار، ونسب النمو، ومؤشرات الطلب لدعم اتخاذ القرار.

كما تقدم المنصة برامج تعليمية شاملة للمسوقين لتطوير مهاراتهم وتعزيز المصداقية، مع تخصيص أرقام تعريفية لكل مطور ومسوق وعقار لضمان حماية البيانات وسهولة تصدير العقار المصري إلى الخارج.

ثاني الخدمات يتمثل في التقييم والتحليلات السوقية، حيث تعتمد المنصة على نظام ذكي لتقييم وتحليل السوق العقاري، يشمل تقدير قيمة العقار آليًا استنادًا إلى بيانات فعلية من السوق، وتقارير تحليلية لاتجاهات الأسعار ومؤشرات الطلب والعرض حسب المنطقة، ومقارنة العقارات المماثلة (Comparables)، بالإضافة إلى تقديم تقارير استثمارية شاملة للعائد المتوقع من البيع أو الإيجار.

أما الخدمة الثالثة فهي خدمات البيع والتسويق، والتي توفر أدوات شاملة لإدارة عمليات البيع والتسويق تشمل إدراج العقارات من المطورين أو الوسطاء المعتمدين مع توثيق البيانات، وحملات ترويجية رقمية متكاملة، وتكامل مع بوابات التسويق والمنصات الإعلانية، وإدارة الجولات، والحجوزات، والعروض التفاوضية بشكل مركزي.

الخدمة الرابعة، تشمل خدمات الشراء والاستثمار، والتي تربط مباشرة مع وسطاء معتمدين لتسهيل عمليات الشراء، مع أدوات لحساب القدرة الشرائية وخطط التقسيط، ومقارنة بين المشروعات والمطورين المختلفين، ودعم المستثمرين الأجانب بمعلومات قانونية وتنظيمية دقيقة.

أما الخدمة الخامسة فهي خدمات الإيجار وإدارة الأملاك، والتي تتيح إدارة متكاملة للإيجارات والوحدات الاستثمارية، تشمل إدارة طلبات الإيجار وفحص بيانات المستأجرين، وإدارة العقود إلكترونيًا، ومتابعة المدفوعات، وتقديم تقارير أداء دورية للوحدات الاستثمارية لمساعدة المطورين والمستثمرين على تحسين العوائد.

بينما الخدمة السادسة تتعلق بالتمويل والتسهيلات البنكية، حيث تدعم المنصة عمليات التمويل العقاري من خلال الربط مع البنوك وجهات التمويل المختلفة، وحسابات التمويل العقاري وخطط دعم الدفعة الأولى، ومقارنة العروض التمويلية لتمكين المستثمرين من اختيار الحل الأمثل.

أما الخدمة السابعة فهي تقديم خدمات احترافية للمسوقين والوسطاء العقاريين عبر CRM عقاري متكامل، لإدارة العملاء وتتبع مراحل البيع (Pipeline)، وأتمتة المتابعات والرسائل لضمان سرعة الاستجابة، وإدارة الصفقات والعقود بشكل مركزي، وتقديم تقارير أداء تفصيلية، ونظام إدارة الليدز (Leads Management)، وتوزيع تلقائي للعملاء المحتملين وتقييم جودة الليد، وتتبع مصدر العميل وقياس معدل التحويل، مع خرائط خدمات وربط جغرافي متقدم وHeat Maps للفرص الاستثمارية.

والخدمة الثامنة تتعلق بالربط الدولي وتصدير العقار المصري، حيث توفر المنصة إمكانات التصدير عبر شراكات تقنية مع المؤسسات العقارية العالمية، بما في ذلك CoreLogic، وربط العقار المصري بشبكات بيانات دولية، وعرض العقارات المصرية للمستثمرين بالخارج، وتطبيق معايير بيانات عالمية (Data Standardization)، لتعزيز الشفافية والمصداقية دوليًا، ودعم استراتيجية تصدير العقار المصري.

كما تشمل الخدمة التاسعة استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث والتحليل، لتقديم بحث ذكي يعتمد على نية المستخدم (Intent-Based Search)، وتقديم توصيات عقارية مخصصة، وتحليل سلوك المستخدم، وتوقع اتجاهات الأسعار، وتصنيف العقارات تلقائيًا، واستخدام Chat Assistant للإجابة الفورية على استفسارات العملاء.

أما الخدمة العاشرة فهي تدشين بنية تكنولوجية وتنظيمية تشمل قاعدة بيانات مركزية منظمة ونظام MLS موحد لضمان توحيد البيانات، وحوكمة رقمية متقدمة، وتطبيق معايير الرقابة، وتقديم تقارير رقابية دورية لضمان الشفافية، ومستويات أمن معلومات عالية لحماية المستخدمين والبيانات.

