قال وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، إنه على الولايات المتحدة الاختيار بين الحوار أو المواجهة والتوتر.

وأكد عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الخميس، أنه لا حل عسكريا للملف النووي الإيراني، لافتًا إلى أن الطرف المقابل جرب ذلك سابقا وفشل.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الحل الوحيد لملف إيران النووي هو الحوار، مؤكدًا أن هذا ما تفعلة الحكومة الإيرانية في الوقت الحالي.

وشدد عراقجي على ضرورة، تجنب الأقوال والأفعال التي تزيد التوتر وتقوض الدبلوماسية.

ووصف وزير خارجية إيران، المباحثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بأنها "واحدة من أكثر جولات المفاوضات ضراوة وطولا ".

وأعرب عراقجي، عن تقديره لجهود وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، في دعم المسيرة الدبلوماسية الجارية، مؤكداً أن نجاح المفاوضات مرهون بجدية الولايات المتحدة.