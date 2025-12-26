بالفيديو.. كيف تغلبت المغرب على الأمطار الغزيرة في كأس الأمم الأفريقية؟

شهدت قائمة أغلى 7 لاعبين أجراً في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير المقبل، مفاجأة بوجود محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في مركز متأخر.

وبلغ راتب محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي 458 ألف يورو أسبوعياً، فيما تصدر نجم منتخب الجزائر رياض محرز القائمة بـ1015 مليون يورو أسبوعياً.

وجاءت قائمة أغلى 7 لاعبين أجراً في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كالآتي:

1- الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي جدة – 1015 مليون يورو

2- السنغالي ساديو ماني لاعب النصر – 778 ألف يورو

3- السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب الهلال – 675 ألف يورو

4- المصري محمد صلاح لاعب ليفربول – 458 ألف يورو

5- النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب غلطة سراي – 364 ألف يورو

6- المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان – 265 ألف يورو

7- السنغالي إدوارد ميندي لاعب الأهلي جدة – 233 ألف يورو

