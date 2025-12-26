مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

مركز صادم لصلاح.. قائمة أغلى 7 لاعبين أجراً في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : هند عواد

12:58 م 26/12/2025
    محمد صلاح من مران منتخب مصر
    محمد صلاح لاعب نادي ليفربول
    محمد صلاح من جلسة تصوير منتخب مصر
    كاف يسلم شهادة اعتمام مشاركة للقائد محمد صلاح
    رياض محرز
    رياض محرز
    رياض محرز
    رياض محرز قائد منتخب الجزائر
    رياض محرز
    رياض محرز بطل دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي
    ساديو ماني وصلاح
    ساديو ماني (النصر) - 48 مليون دولار
    محمد صلاح وساديو ماني

شهدت قائمة أغلى 7 لاعبين أجراً في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير المقبل، مفاجأة بوجود محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في مركز متأخر.

وبلغ راتب محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي 458 ألف يورو أسبوعياً، فيما تصدر نجم منتخب الجزائر رياض محرز القائمة بـ1015 مليون يورو أسبوعياً.

وجاءت قائمة أغلى 7 لاعبين أجراً في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كالآتي:

1- الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي جدة – 1015 مليون يورو

2- السنغالي ساديو ماني لاعب النصر – 778 ألف يورو

3- السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب الهلال – 675 ألف يورو

4- المصري محمد صلاح لاعب ليفربول – 458 ألف يورو

5- النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب غلطة سراي – 364 ألف يورو

6- المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان – 265 ألف يورو

7- السنغالي إدوارد ميندي لاعب الأهلي جدة – 233 ألف يورو

محمد صلاح رياض محرز كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر

