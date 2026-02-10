كتب– أحمد العش:

وصف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي، أداء المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بأنه لم يكن مرضيًا، مؤكدًا أن حسن أظهر أداء جيدًا فقط في مباراة كوت ديفوار، بينما غابت المتعة والفاعلية عن باقي مباريات البطولة.



وقال "زكي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، إن الأداء الفني للمنتخب كان متذبذبًا بسبب التشكيل والخطط، مشيرًا إلى أن الفريق لم يظهر بالشكل المطلوب إلا في مباراة واحدة، أما في المباريات الأخرى فقد اعتمد على الدفاع الاستبسالي أو لعب بالبدلاء، وهو ما أثر على النتائج النهائية، مضيفًا أن تصرفات المدير الفني خلال البطولة، مثل: مهاجمته للجمهور المغربي، كانت غير موفقة وهدفت لإرسال رسائل خاطئة، لكنه تراجع لاحقًا بعد العودة إلى مصر.



وأوضح الإعلامي الرياضي، أن حسام حسن سيظل مدربًا للمنتخب خلال كأس العالم المقبلة، ولكن هناك شرطًا واضحًا لتجديد عقده لاحقًا وهو "إذا رأى الجمهور انهيارًا في الفريق، أو ظهرت خلافات واضحة، أو لم يتحقق الأداء المتوقع في المباريات المهمة، فإن أي مدرب مهما كان سيُستبدل"، مؤكّدًا أن النجاح في كأس العالم ومجموعته أمر أساسي قبل التفكير في تجديد العقد لكأس الأمم الإفريقية القادمة.



وانتقد "زكي" بعض القرارات الإدارية المتعلقة بالدوري المصري، مشيرًا إلى أن إلغاء الدوري أو تعديل جدول المباريات قبل البطولات الكبرى يضر بالمنتخبات، وقال: "المنتخب يحتاج لتواصل حقيقي مع مدربي الأندية والمدربين الفنيين لتحقيق الاستفادة القصوى، وليس التراجع عن مباريات الدوري، فالدوري جزء أساسي من صناعة اللاعبين وصورة كرة القدم في مصر".



وأكد الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي، أن الجمهور هو العامل الأهم في دعم كرة القدم المصرية، مطالبًا بعودته إلى الملاعب وإعادة المتعة للبطولات المحلية، مشددًا على أن الدوري المصري رغم عيوبه يبقى محل متابعة واهتمام الجماهير، ويجب أن يكون الدعم من جميع الأطراف للحفاظ على استقرار المنتخب وصناعة اللاعب المصري.



