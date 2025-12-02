السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب

ترتيب منتخب مصر بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب

أهدر عمرو السولية، لاعب منتخب مصر، ركلة جزاء خلال مواجهة الفراعنة أمام الكويت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

وجاءت ركلة الجزاء في الدقيقة 35 بعد تدخل مدافع المنتخب الكويتي على إسلام عيسى، ليتقدم السولية للتنفيذ، لكنه سدد الكرة بمحاذاة القائم الأيمن، مضيعًا فرصة التقدم.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والكويت والإمارات.

شوف |

بكاميرا خاصة.. لحظة إهدار عمرو السولية ركلة جزاء للمنتخب المصري أمام الكويت#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/zMSYYEI5Fg — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 2, 2025

