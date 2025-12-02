مباريات الأمس
السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

كتب : محمد القرش

05:24 م 02/12/2025
أهدر عمرو السولية، لاعب منتخب مصر، ركلة جزاء خلال مواجهة الفراعنة أمام الكويت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

وجاءت ركلة الجزاء في الدقيقة 35 بعد تدخل مدافع المنتخب الكويتي على إسلام عيسى، ليتقدم السولية للتنفيذ، لكنه سدد الكرة بمحاذاة القائم الأيمن، مضيعًا فرصة التقدم.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والكويت والإمارات.

