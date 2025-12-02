ماذا قدم ثنائي الأهلي والزمالك مع منتخب تونس في افتتاح كأس العرب؟

شهدت الساعات الماضية ارتباط اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم بالانضمام لصفوف نادي برشلونة الإسباني، في خطوة قد تجعل منه تاسع لاعب مصري يحترف في الدوري الإسباني إذا تمت الصفقة بنجاح.

وعلى الرغم من التواجد الكبير للاعبين المصريين عبر التاريخ في الدوري الإنجليزي والإيطالي، وبدرجة أقل في الدوري الفرنسي، يظل الدوري الإسباني أقل عددًا من حيث المحترفين المصريين الذين تركوا بصمة فعلية.

شهد الدوري الإسباني وجود عدد من اللاعبين المصريين، منهم من شارك ووضع بصمته في أحد الدوريات العريقة في أوروبا، ومنهم من انتقل دون أن يخوض أي مباراة، أو لم ينضم إلى منتخب مصر.

أبرز المحترفين المصريين في إسبانيا:

أحمد حسام "ميدو": أول المصريين الذين احتكوا بالليجا، انضم إلى سيلتا فيجو عام 2003، وشارك في 8 مباريات سجل خلالها 4 أهداف أمام أتلتيك بلباو وريال سوسيداد وأوساسونا (هدفين).

عمرو طارق: انضم لريال بيتيس عام 2015، لكنه لم يشارك في أي مباراة وتمت إعارته لاحقًا إلى كولومبوس كرو الأمريكي قبل إنهاء التعاقد.

عمر سيد معوض: ثاني لاعب ينضم لريال بيتيس وثالث المصريين في الدوري الإسباني بشكل عام، ويسعى لتكرار نجاحات من سبقوه.

هيثم حسن: لاعب ريال أوفيدو في الدرجة الأولى الإسبانية، ويقدم موسمًا جيدًا بعد قيادة فريقه للبقاء في المنافسات.

مروان حشمت: انتقل إلى ديبورتيفو ألافيس في 2018 بعقد موسم ونصف بعد فترة معايشة سابقة مع النادي.

محمد الشاهد: حارس مرمى مواليد 2006، أحد أبرز المواهب المصرية حديثة الانتقال إلى إسبانيا، وانضم إلى صفوف رايو فاليكانو.

موفق رامي: لاعب ناشئين الأهلي، انضم إلى نادي يو إي فيلاسار دي مار الكتالوني عبر بوابة زد قبل العودة إلى مصر مع الأهلي.

زياد الباسل: وقع على عقود الانضمام لفريق رديف سيلتا فيجو الإسباني الذي يشارك في دوري الدرجة الخامسة، ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المواهب المصرية في إسبانيا.

إذا تمت صفقة حمزة عبد الكريم، سيكون اللاعب التاسع في قائمة المحترفين المصريين في الدوري الإسباني، في خطوة جديدة تعكس استمرار سعي المواهب المصرية للظهور في أكبر الدوريات الأوروبية.

أقرأ أيضًا:

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا