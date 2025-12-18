أحدهم لاعب الزمالك.. ما هي أندية نجوم المغرب المتوجين بكأس العرب 2025؟

بعد تتويجه بكأس العرب.. 11 معلومة عن طارق السكتيوي مدرب المغرب

أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد تتويج المغرب بلقب كأس العرب

"بعد فوز المغرب".. 8 صور لظهور محمد أبو تريكة رفقة أشرف بن شرقي

كشف المدرب المغربي جمال السلامي، المدر الفني لمنتخب الأردن، عن مفاجأة مدوية عقب خسارته لبطولة كأس العرب أمام منتخب المغرب في المباراة التي أقيمت على ستاد لوسيل مساء اليوم الخميس.

وفشل السلامي في التتويج بكأس العرب بعد الخسارة الدرامية أمام منتخب المغرب بنتيجة 3-2، رغم الأداء القوي الذي ظهر به المنتخب الأردني.

وقال السلامي عقب مباراة المغرب والأردن: ": "قدمنا مباراة قوية وكنا نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكن اللاعبين أظهروا روحًا قتالية عالية، والجمهور فخور لما قدمناه بالبطولة".

وعن مستقبله مع الأردن قال: "لدي مشروع سأكمله مع الكرة الأردنية، وعندما انتهي سأطلب المغادرة بنفسي".

وكشف جمال السلامي مفاجأة للجماهير قائلًا: "سمو ولي العهد أبلغني بأنه سيمنحني الجنسية الأردنية".

إقرأ أيضًا..

رقم فلكي.. كم حصدت المغرب بعد تتويجها بكأس العرب؟

أحدهم لاعب الزمالك.. ما هي أندية نجوم المغرب المتوجين بكأس العرب 2025؟