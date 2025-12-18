مباريات الأمس
"سأحصل على الجنسية الأردنية".. أول تعليق من جمال السلامي بعد خسارة كأس العرب

كتب : محمد عبد الهادي

10:57 م 18/12/2025
كشف المدرب المغربي جمال السلامي، المدر الفني لمنتخب الأردن، عن مفاجأة مدوية عقب خسارته لبطولة كأس العرب أمام منتخب المغرب في المباراة التي أقيمت على ستاد لوسيل مساء اليوم الخميس.

وفشل السلامي في التتويج بكأس العرب بعد الخسارة الدرامية أمام منتخب المغرب بنتيجة 3-2، رغم الأداء القوي الذي ظهر به المنتخب الأردني.

وقال السلامي عقب مباراة المغرب والأردن: ": "قدمنا مباراة قوية وكنا نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكن اللاعبين أظهروا روحًا قتالية عالية، والجمهور فخور لما قدمناه بالبطولة".

وعن مستقبله مع الأردن قال: "لدي مشروع سأكمله مع الكرة الأردنية، وعندما انتهي سأطلب المغادرة بنفسي".

وكشف جمال السلامي مفاجأة للجماهير قائلًا: "سمو ولي العهد أبلغني بأنه سيمنحني الجنسية الأردنية".

جمال السلامي كأس العرب منتخب الأردن المغرب والأردن

