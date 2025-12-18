أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بيانا رسميا للكشف عن مصير مباراة السعودية والإمارات، في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2025.

وكانت مباراة السعودية والإمارات، تم إلغاؤها اليوم عقب نهاية الشوط الأول، بسبب سوء الأحوال الجوية، تساقط الأمطار على ملعب المباراة، مما أدى إلى مغادرة لاعبي المنتخبين والجهاز الفني ملعب المباراة.

وكشف الاتحاد الدولي في بيانه، أن حكم مباراة السعودية والإمارات، هو من اتخذ قرار إلغاء المباراة، بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية في محيط الاستاد، الذي استضاف المباراة.

وجاء قرار الحكم بإلغاء المباراة، حرصا على سلامة اللاعبين والمشجعين وجميع المتواجدين داخل الملعب، على أن تحدد اللجنة المنظمة صاحب المركز الثالث في وقت لاحق دون إعادة المباراة.

والجدير بالذكر أن منتخب الإمارات كان قد تعرض للهزيمة في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل على يد منتخب المغرب، فيما تلقى المنتخب السعودي الهزيمة في الدور ذاته بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

هدف عالمي مبكر للمنتخب المغربي في شباك الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

أحمد جعفر: انتقالي للزمالك غير حياتي.. ورفضت الانضمام للأهلي (حوار)