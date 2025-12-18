مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

2 3
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

0 0
21:00

ميلان

جميع المباريات

للمرة الثالثة في تاريخه.. كاف يمنح صلاح شهادة خاصة بكأس الأمم الأفريقية.. ما هي؟

كتب : نهي خورشيد

06:13 م 18/12/2025
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح في مران المنتخب

تسلم محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، شهادة مشاركة مع الفراعنة في النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك خلال الاجتماع التنظيمي الذي عقده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل انطلاق المنافسات المقررة إقامتها في المغرب.

ومنح الـ كاف صلاح الشهادة بصفته قائد المنتخب للمرة الثالثة في تاريخه مع الفراعنة، وذلك قبل ضربة البداية للبطولة التي تنطلق رسمياً يوم الأحد المقبل الموافق21 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب المصري مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الاثنين المقبل 22 ديسمبر، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

