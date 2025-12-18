بيان رسمي من الاتحاد الدولي بعد إلغاء مباراة الإمارات والسعودية في كأس

تسلم محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، شهادة مشاركة مع الفراعنة في النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك خلال الاجتماع التنظيمي الذي عقده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل انطلاق المنافسات المقررة إقامتها في المغرب.

ومنح الـ كاف صلاح الشهادة بصفته قائد المنتخب للمرة الثالثة في تاريخه مع الفراعنة، وذلك قبل ضربة البداية للبطولة التي تنطلق رسمياً يوم الأحد المقبل الموافق21 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب المصري مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الاثنين المقبل 22 ديسمبر، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة الأفريقية.