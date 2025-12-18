مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

0 1
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

0 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

تشكيل مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

كتب - يوسف محمد:

05:33 م 18/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    منتخب الأردن (4)
  • عرض 11 صورة
    منتخب الأردن (3)
  • عرض 11 صورة
    منتخب الأردن (6)
  • عرض 11 صورة
    منتخب الأردن (2)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر ضد الأردن
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر ضد الأردن (2)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر ضد الأردن (1)
  • عرض 11 صورة
    كأس العرب
  • عرض 11 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب
  • عرض 11 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (4)_7

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب الأردني اليوم الخميس 18 ديسمبر الجاري، في إطار نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لوسيل"، ضمن منافسات نهائي كأس العرب.

ويدخل منتخب الأردن اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الدهب وعصام السميري.

خط الوسط: عامر جاموس، نزار الرشدان ومهند ابو طه.

خط الهجوم: محمد أبو زريق، محمود مرضي وعلي علوان.

وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي بن عبيد

خط الدفاع: محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفينتي وحمزة الموساوي.

خط الوسط: أنس باش، محمد حريمات وأسامة طنان.

خط الهجوم: كريم البركاوي، وليد أزارو وأمين زحزوح.

ويذكر أن منتخب المغرب كان قد تأهل إلى نهائي كأس العرب، بعد الفوز على حساب الإمارات في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، فيما تأهل منتخب الأردن إلى نهائي البطولة بعد الفوز على السعودية بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

خوفا على سلامة اللاعبين.. قرار عاجل بشأن مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

"سأصبح أحسن من ميسي ورنالدو".. لقاء نادر لنجم الأردن قبل 12 عاما

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب نهائي كأس العرب مباراة المغرب والأردن كأس العرب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. المغرب 1- 0 الأردن.. نهائي كأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"