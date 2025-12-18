تشكيل مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب الأردني اليوم الخميس 18 ديسمبر الجاري، في إطار نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لوسيل"، ضمن منافسات نهائي كأس العرب.

ويدخل منتخب الأردن اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الدهب وعصام السميري.

خط الوسط: عامر جاموس، نزار الرشدان ومهند ابو طه.

خط الهجوم: محمد أبو زريق، محمود مرضي وعلي علوان.

وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي بن عبيد

خط الدفاع: محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفينتي وحمزة الموساوي.

خط الوسط: أنس باش، محمد حريمات وأسامة طنان.

خط الهجوم: كريم البركاوي، وليد أزارو وأمين زحزوح.

ويذكر أن منتخب المغرب كان قد تأهل إلى نهائي كأس العرب، بعد الفوز على حساب الإمارات في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، فيما تأهل منتخب الأردن إلى نهائي البطولة بعد الفوز على السعودية بهدف دون مقابل.

