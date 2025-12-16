مباريات الأمس
الليلة.. لاعب الزمالك وصلاح في سباق حفل جوائز ذا بيست 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

12:02 م 16/12/2025
    لاعب الزمالك عمرو ناصر
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2025، والمعروف بحفل ذا بيست.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، إلى جانب ترشحه للتواجد في التشكيل المثالي للعام.

كما يتواجد ضمن المرحشين لجوائز الأفضل، لاعب الزمالك عمرو ناصر، لترشحة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2025.

وينافس عمرو ناصر علي جائزة بوشكاش بعد هدفه في مرمي النادي الأهلي بكأس عاصمة مصر، والذي سجله بقميص فاركو حينها قبل الانضمام للزمالك.

موعد حفل جوائز ذا بيست 2025

ينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لحفل جوائز ذا بيست 2025

يُذاع الحفل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كما تنقله قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة على الهواء مباشرة.

