الأعلي في تاريخها.. ما هي الجوائز المالية لبطولة أمم إفريقيا 2025؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب، عن تفاصيل الجوائز المالية للفرق المشاركة في البطولة.

ووصلت القيمة الإجمالية لجوائز كأس الأمم الإفريقية إلى 32 مليون دولار والتي تعدالأعلي في تاريخ البطولة، وتوزعت الجوائز على الفرق المتأهلة إلى مختلف مراحل البطولة.

وجاءت الجوائز المالية لبطولة كأس أمم افريقيا كالتالي:

البطل: 7 ملايين دولار

الوصيف: 4 ملايين دولار

نصف النهائي: 2.5 مليون دولار لكل فريق

ربع النهائي: 1.3 مليون دولار لكل فريق

ثمن النهائي: 800 ألف دولار لكل فريق

المركز الثالث في المجموعة: 700 ألف دولار

المركز الرابع في المجموعة: 500 ألف دولار