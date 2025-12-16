مباريات الأمس
صحيفة اسبانية تكشف تفاصيل عرض برشلونة لضم حمزة عبدالكريم

كتب : محمد عبد الهادي

02:03 م 16/12/2025

حمزة عبدالكريم

يتصدر اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم ناشئ النادي الأهلي، حديث الميركاتو الشتوي بعد ارتباط اسمه الانتقال لصفوف برشلونة في يناير المقبل.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت وصول عرضا رسميًا من الفريق الإسباني لضم موهبة الأهلي الشابة، الا ان المفاوضات مازالت جارية حتي الأن.

في هذا السياق كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن الادارة الرياضية لبرشلونة تعتبر حمزة عبدالكريم أحد المواهب الواعدة في المستقبل.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بدأت قبل أسابيع، وقد أبدى اللاعب موافقته الكاملة، حيث طلب الانضمام إلى برشلونة في يناير المقبل.

وتابعت:" العرض عبارة عن استعارة اللاعب حتى يونيو، مع خيار التجديد لثلاث سنوات إضافية".

وأوضحت انه في حال اتمام الصفقة سيضمن له المشاركة في التدريبات التحضيرية للموسم الجديد مع فريق برشلونة الأول في الصيف المقبل.

من جانبه كشف أحمد شوبير أن تعطل المفاوضات بسبب عرض برشلونة الذي يسعي لضم اللاعب بدون رسوم ووضع نسبة بيع وحوافز تعاقدية في حال تم تفعيل بند الشراء وهو ما رفضه الأهلي الذي لا يطالب بأموال باهظة ولكنه يرغب في عرض نقدي مقبول وليس اتفاق تعاقدي.

