موعد والقنوات الناقلة لحفل جوائز ذا بيست 2025 اليوم

يُقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مساء اليوم حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2025، والمعروف بحفل ذا بيست، والذي يشمل مختلف الفئات الخاصة بكرة القدم للرجال والسيدات.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، إلى جانب ترشحه للتواجد في التشكيل المثالي للعام.



موعد حفل جوائز ذا بيست 2025

ينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لحفل جوائز ذا بيست 2025

يُذاع الحفل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كما تنقله قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة على الهواء مباشرة.

ويُقام الحفل على هامش عشاء رسمي في قاعة كتارا بفندق فيرمونت بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل 24 ساعة من نهائي كأس الإنتركونتيننتال، الذي يجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامينجو البرازيلي على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وتتضمن جوائز ذا بيست عدة فئات، أبرزها أفضل لاعب وأفضل لاعبة في العالم، أفضل مدرب لفرق الرجال والسيدات، أفضل حارس مرمى للرجال والسيدات، أفضل هدف للرجال جائزة بوشكاش، وأفضل هدف للسيدات جائزة مارتا، بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف والتشكيل المثالي.