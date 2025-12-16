أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، يوم 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ماذا قدم منتخب مصر في أولى مبارياته بكأس أمم أفريقيا؟

وتعد النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، هي النسخة رقم 35 لهذه البطولة، منذ بدايتها عام 1957 في البطولات التي أقيمت بالسودان.

وشارك منتخب مصر في 26 نسخة سابقة ببطولة كأس أمم أفريقيا، بداية من نسخة السودان عام 1957، حتى النسخة الماضية من البطولة عام 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار وغاب عن المشاركة في البطولة في 8 نسخ فقط.

ونجح منتخب مصر خلال ال 26 نسخة السابقة، في تحقيق 18 فوزا خلال مباراته الأولى بالبطولة، تعادل في 3 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.

وكان أول فوز لمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، في نسخة البطولة على حساب السودان عام 1957، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في افتتاح مباريات الفريق بالبطولة.

ولم يتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في مباراته الأولى بأمم أفريقيا، خلال آخر نسختين، حيث تلقى الهزيمة في نسخة البطولة عام 2021 أمام منتخب نيجيريا، فيما تعادل مع منتخب موزمبيق في أولى مبارياته بالبطولة عام 2023 بكوت ديفوار.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر يعد أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس أمم أفريقيا، حيث حقق اللقب في 7 نسخ من قبل، يليه منتخب الكاميرون ب 5 ألقاب.

