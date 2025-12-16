إعلان

الأرصاد: تدفق السحب وأمطار متفرقة وعشوائية

كتب : محمد نصار

02:18 م 16/12/2025
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وسيناء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن هذه السحب قد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة وبشكل عشوائي.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة المسجلة الساعة 12:30 ظهر اليوم على القاهرة الكبرى بلغت 20 درجة مئوية.

أمطار هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

