بعد الصعود لنهائي كأس العرب.. ماذا قدمت الكرة المغربية آخر 4 سنوات؟

تواصل كرة القدم المغربية تحقيق سلسلة من الإنجازات التاريخية في السنوات الأخيرة علي مستوي البطولات والفئات السنية، وذلك بعد نجاح المنتخب الرديف في الصعود للمباراة النهائية في كأس العرب FIFA قطر 2025.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية ما قدمته الكرة المغربية في السنوات الأربعة الأخيرة كالتالي:

انجازات كرة القدم المغربية آخر 4 سنوات

1. البطولات الدولية الكبرى:

كأس العالم 2022: المركز الرابع للمنتخب الوطني.

دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024: المركز الثالث والميدالية البرونزية.

2. البطولات القارية للفئات السنية:

كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا 2023: التتويج بالبطولة.

كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا 2025: التتويج بالبطولة.

كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا 2025: المركز الثاني.

كأس العالم تحت 20 عامًا 2025: التتويج بالبطولة.

3. البطولات النسائية والمحلية:

كأس أمم أفريقيا للسيدات 2024 (أقيمت في 2025): المركز الثاني.

كأس أمم أفريقيا للمحليين 2024 (أقيمت في 2025): التتويج بالبطولة.