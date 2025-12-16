رسميًا.. ثنائي مصري في نهائي كأس الإنتركونتيننتال بين باريس وفلامنجو

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها، بيان نادي الزمالك للرد على النيابة العامة، بشأن أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

موعد حفل زواج محمود بنتايج من ابنة أحمد سليمان

كشف مصدر مقرب من محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، أنه سيعود إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، حيث يخوض الفريق الوطني المباريات المتبقية في البطولة ويستعد للمراحل النهائية.(طالع التفاصيل)

"انبهرنا بداري وجراديشار".. شوبير يوجه رسالة نارية للأهلي بسبب الصفقات

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات لآلية اختيار اللاعبين في تعاقدات النادي الأهلي، مؤكدًا أن بعض الصفقات تتم بدافع الانبهار دون الاعتماد على دراسة دقيقة لمستوى اللاعب وقدرته على الاستمرار وتقديم الإضافة على المدى الطويل.(طالع التفاصيل)

تأكد تريزيجيه وموقف صلاح ومرموش.. غيابات منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب نيجيريا وديًا، مساء اليوم الثلاثاء، في البروفة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة القارية.(طالع التفاصيل)

بيان عاجل من الزمالك للرد على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على ما أعلنته النيابة العامة بشأن أزمة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، ورصدها بعض المخالفات، وتأكيدها استمرار التحقيقات.(طالع التفاصيل)

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار الثنائي المصري أمين عمر ومحمود أبو الرجال للمشاركة ضمن طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس الإنتركونتيننتال.(طالع التفاصيل)

آخرهم يوسف بلعمري.. 5 لاعبين يفاوضهم الأهلي بالميركاتو الشتوي

كثّف النادي الأهلي تحركاته خلال الشهرين الماضيين في سوق الانتقالات، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.(طالع التفاصيل)