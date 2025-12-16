ساويرس: نتوسع في المغرب من خلال مشروع إحلال عمل “التوكتوك” بالكهرباء

تصوير- محمد معروف:

قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إنه يعمل في السوق المغربي حاليا على مشروع إحلال التكاتك للعمل بالكهرباء من خلال تركيب بطارية.

وأضاف، في مقابلة خلال مؤتمر "حابي" السنوي السابع اليوم، أن المستفيد يقوم بسداد ثمن البطارية على أقساط شهرية وهي تعد تجربة ناجحة.

وأشار إلى أن لديه مشروع عقاري في الإمارات بقيمة 15 مليار جنيه ومشروع مثله في العراق.

وأضاف ساويرس أن تجربة الاستثمار في العراق ليست سهلة بسبب زيادة التكتلات السياسية.

