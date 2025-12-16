إعلان

مصر توجّه بسرعة شحن جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

كتب : أسماء البتاكوشي

02:52 م 16/12/2025

غرق مركب هجرة غير شرعية

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حادث غرق مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في 7 ديسمبر 2025، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطناً مصرياً لاقوا حتفهم.

وفور ورود معلومات عن غرق المركب، كلف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج السفارة المصرية في اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفيين الذين تم انتشال جثثهم وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، حيث تواصلت السفارة المصرية في أثينا مع أسر المتوفيين لترتيب نقل الجثامين إلى أرض الوطن.

وتعاود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مناشداتها للمواطنين بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظاً على أرواح المواطنين وكذلك اتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية تجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بخالص التعازي إلى أهالي المتوفيين ممن لاقوا حتفهم خلال هذا الحادث الأليم.

