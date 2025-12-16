نجيب ساويرس يطالب باستقلالية القرار في صندوق مصر السيادي

تصوير- محمد معروف؛

طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بضرورة استقلالية الصندوق السيادي المصري في اتخاذ القرارات وأن تحتذي الحكومة بنموذج الصناديق السيادية في ماليزيا وسنغافورة، وتطبيق نماذجها على الصندوق السيادي المصري.

وأضاف ساويرس، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، أن قيمة الصناديق السيادية في ماليزيا وسنغافورة تتضاعف بنسبة 100% سنويا.

وأشار ساويرس إلى مشكلة الاستثمار في العملات المشفرة تتمثل في التذبذب وإمكانية الاختراقات.