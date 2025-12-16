إعلان

نجيب ساويرس يطالب باستقلالية القرار في صندوق مصر السيادي

كتب : منال المصري

02:53 م 16/12/2025

المهندس نجيب ساويرس

تصوير- محمد معروف؛

طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بضرورة استقلالية الصندوق السيادي المصري في اتخاذ القرارات وأن تحتذي الحكومة بنموذج الصناديق السيادية في ماليزيا وسنغافورة، وتطبيق نماذجها على الصندوق السيادي المصري.

وأضاف ساويرس، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، أن قيمة الصناديق السيادية في ماليزيا وسنغافورة تتضاعف بنسبة 100% سنويا.

وأشار ساويرس إلى مشكلة الاستثمار في العملات المشفرة تتمثل في التذبذب وإمكانية الاختراقات.

المهندس نجيب ساويرس بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع نجيب ساويرس بمؤتمر جريدة حابي صندوق مصر السيادي استقلالية الصندوق السيادي المصري

