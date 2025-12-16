مباريات الأمس
18 مباراة.. تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا قبل صدام الليلة الودي

كتب- محمد عبدالهادي:

12:16 م 16/12/2025

أرشيفية

تتجه أنظار الجماهير مساء اليوم إلى ستاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن المباراة الودية القوية بين منتخب مصر ونظيره منتخب نيجيريا، في إطار تحضيرات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تاريخ مواجهات مصر ونيجريا

شهد تاريخ مواجهات المنتخبين 18 مباراة سابقة في مختلف البطولات، حقق خلالها منتخب مصر الفوز في 5 مباريات، مقابل 7 انتصارات لمنتخب نيجيريا، بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل.

وسجل لاعبو الفراعنة 30 هدفًا في شباك النسور الخضراء، فيما استقبلت شباك المنتخب المصري 31 هدفًا.

كما يتصدر الراحل حسن الشاذلي قائمة هدافي اللقاءات التاريخية بين المنتخبين برصيد 3 أهداف.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر ونيجيريا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تاريخ مواجهات مصر ونيجريا مبااراة مصر ونيجيريا الودية موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية

