ضم حافز التدريس للأخصائيين.. نائب وزير التعليم يحسم الجدل لـ"مصراوي"

كتب : أحمد الجندي

02:49 م 16/12/2025

الدكتور أيمن بهاء الدين

تداول عدد من المتابعين، خلال الساعات الماضية، أنباءً تفيد ضم الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيين إلى حافز التدريس، أسوة بالمعلمين؛ بل وذهب البعض إلى الادعاء بأن الشؤون المالية بعدد من الإدارات التعليمية طلبت منهم التوقيع على كشوف الصرف.

ونفى الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أنها عارية تمامًا من الصحة، فلم يصدر أي قرار من وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

وأوضح نائب الوزير أنه لم يصدر أي قرار رسمي بصرف حافز التدريس للإخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين أو التكنولوجيين، مشددًا على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات والمصادر الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الدكتور أيمن بهاء الدين حافز التدريس للإخصائيين نائب وزير التعليم

