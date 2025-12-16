مباريات الأمس
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
14:30

بيراميدز

"في العلالي".. فيفا يهنئ المنتخب الأردني بالصعود إلى نهائي كأس العرب

كتب : مصراوي

06:10 ص 16/12/2025
    خلال مباراة الأردن والسعودية (2) (2)
    خلال مباراة الأردن والسعودية (2) (1) (1)
    خلال مباراة الأردن والسعودية (5)
    خلال مباراة الأردن والسعودية (6)
    خلال مباراة الأردن والسعودية (4) (1) (1)

كتب – محمد عبد السلام:

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تهنئة المنتخب الأردني، عقب تأهله إلى نهائي بطولة كأس العرب، بعد الفوز على السعودية أمس في نصف نهائي البطولة.

وجاء تأهل منتخب الأردن إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على نظيره السعودي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على "إنستجرام"، صورة للمنتخب الأردني، وعلق عليها قائلا: "في العلالي يا الأردن"، في إشادة واضحة بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة.

وبهذا الفوز، ضرب المنتخب الأردني موعدا مع نظيره المغربي في نهائي كأس العرب، والمقرر إقامته يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العرب منتخب الأردن الأردن فيفا

