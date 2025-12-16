أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،أن «نواة العلمية» نجحت في تجاوز الإطار التقليدي للبحث العلمي داخل المختبرات، لتصبح حلقة وصل فاعلة بين البحث والصناعة، مشيرًا إلى أن تجربتها تعكس قدرة الاستثمار في المعرفة على خلق قيمة اقتصادية حقيقية ودعم النمو المستدام.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر شركة «نواة العلمية» بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسها، والتي أُقيمت بقلعة صلاح الدين، بحضور عمر صقر، مؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وأحمد عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كحيلان لإدارة الأصول، ومحمد أمين، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل القابضة والمستثمر الجديد في «نواة»، إلى جانب عدد من قيادات القطاعين الاستثماري والعلمي.

وأوضح هيبة أن نماذج النجاح مثل «نواة» تمثل إحدى ثمار الاستراتيجية الوطنية التي تضع الابتكار في صدارة أولوياتها، لافتًا إلى أن منتجات الشركة وحلولها المتقدمة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وفتح أسواق تصديرية جديدة في مجالات حيوية، من بينها الصناعات الدوائية الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية المتقدمة.

وأشار إلى أن دعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الهيئة، التي تطور دورها ليصبح شريكًا فاعلًا في بناء منظومة الابتكار الوطنية، من خلال توفير حوافز ذكية للاستثمار في البحث والتطوير، وتبسيط البيئة التشريعية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، إضافة إلى التمويل الاستراتيجي عبر شركة «إيجيبت فنتشرزEgypt Ventures»، الذراع الاستثماري للهيئة وأحد أوائل الداعمين لـ«نواة العلمية».

وأكد أن قصة «نواة» تعكس طموحًا مصريًا يبدأ بفكرة وينمو بالإصرار ليصل إلى الإقليم والعالم، مشددًا على أن مفهوم «صُنع في مصر» بات يرتبط بإنتاج الحلول وتصديرها، وليس الاكتفاء باستيرادها.

من جانبه، استعرض عمر صقر مسيرة «نواة العلمية» خلال عشر سنوات، وأبرز إسهاماتها في تطوير تقنيات مبتكرة وإطلاق منتجات علمية متقدمة، مؤكدًا دور البحث العلمي في دعم الصناعة الوطنية وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام الاحتفالية، شهد رئيس هيئة الاستثمار توقيع عقد استثماري بين شركة «نواة العلمية» وشركة Life Ventures Capital، في خطوة تستهدف دعم نمو الشركة وتسريع خططها التوسعية على المستويين الإقليمي والدولي.