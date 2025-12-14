نجم نيجيريا يغيب عن مباراة مصر الودية قبل أمم أفريقيا 2025
كتب - يوسف محمد:
يفتقد منتخب نيجيريا لجهود نجمه فيكتور أوسيمين لاعب جالاتا سراي التركي، في مباراته الودية أمام منتخب مصر، المقرر إقامتها يوم 16 ديسمبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.
ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل 16 ديسمبر الجاري، على ستاد "القاهرة"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة الودية الأخيرة قبل أمم أفريقيا.
وذكر موقع "scorenigeria" النيجيري، أن فيكتور أوسيمين سيغيب عن المباراة الودية بين منتخب المصري ونيجيريا، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيلتحق اللاعب ببعثة منتخب بلاده في المغرب عقب الانتهاء من مباراة منتخب مصر الودية.
وتقام بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.
ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ضمن المجموعة الثانية رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".
