مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

نجم نيجيريا يغيب عن مباراة مصر الودية قبل أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

06:39 م 14/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فيكتور أوسيمين
  • عرض 10 صورة
    أوسيمين
  • عرض 10 صورة
    جالاتا سراي يعلن التعاقد مع أوسيمين
  • عرض 10 صورة
    فيكتور أوسيمين
  • عرض 10 صورة
    أوسيمين لاعب نيجيريا
  • عرض 10 صورة
    احتفال فيكتور أوسيمين بالفوز على جنوب أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    حزن فيكتور أوسيمين بعد إلغاء الهدف
  • عرض 10 صورة
    فيكتور أوسيمين
  • عرض 10 صورة
    النيجيري فيكتور أوسيمين

يفتقد منتخب نيجيريا لجهود نجمه فيكتور أوسيمين لاعب جالاتا سراي التركي، في مباراته الودية أمام منتخب مصر، المقرر إقامتها يوم 16 ديسمبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل 16 ديسمبر الجاري، على ستاد "القاهرة"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة الودية الأخيرة قبل أمم أفريقيا.

وذكر موقع "scorenigeria" النيجيري، أن فيكتور أوسيمين سيغيب عن المباراة الودية بين منتخب المصري ونيجيريا، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيلتحق اللاعب ببعثة منتخب بلاده في المغرب عقب الانتهاء من مباراة منتخب مصر الودية.

وتقام بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ضمن المجموعة الثانية رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

