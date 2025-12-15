سحر تطلب خلع زوجها: بيجبرني أزور أمه كل أسبوع

تقدمت "سحر. م"، 32 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء زواجها الذي لم يستمر سوى عام واحد، مبررة طلبها بقولها: "جوزي بيجبرني كل أسبوع أزور أمه، ولو اعترضت بيعلّي صوته ويوصل للضرب".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت عن حب، وكانت تتطلع إلى حياة مستقلة قائمة على التفاهم والمشاركة، لكنها فوجئت بعد الزواج بفرض زوجها نظامًا ثابتًا لا يقبل التغيير، يتمثل في زيارة والدته أسبوعيًا في يوم محدد، دون مراعاة لظروفها أو رغبتها.

وأضافت: "كل أسبوع نفس اليوم ونفس الزيارة ونفس الكلام، وبحس إن وجودي تقيل، كأنها ناقص تقول لي امشي".

وأوضحت "سحر" أن اعتراضها لم يكن على مبدأ زيارة والدة زوجها، مؤكدة احترامها لها، لكن المشكلة – بحسب قولها – تمثلت في تحويل الأمر إلى التزام إجباري لا يقبل التأجيل، حتى في المناسبات الخاصة أو الإجازات القصيرة التي كانت تأمل قضاءها مع زوجها أو الخروج معًا، قائلة: "لو قلت نغير اليوم أو نأجل شوية تحصل مشكلة كبيرة".

وأشارت إلى أنها حاولت أكثر من مرة التفاهم مع زوجها بهدوء، مطالبة بقدر من المرونة وتخصيص وقت لهما كزوجين، إلا أنه كان يرد دائمًا: "رضا أمي قبل أي حد"، ويعتبر أي نقاش في الأمر تقليلًا من شأن والدته، مضيفة: "حسيت إن حياتنا كلها ماشية بجدول، وأنا مجرد إضافة".

ولفتت الزوجة إلى أن تدخلات حماتها في تفاصيل حياتهما الخاصة زادت من حدة الخلافات، خاصة مع تكرار الزيارات الأسبوعية، قائلة: "بيحكيلها تفاصيل بيتنا"، ما تسبب في شعورها بعدم الارتياح داخل منزل الزوجية.

وأكدت أن الضغوط النفسية الناتجة عن هذا الروتين المستمر أفقدتها الإحساس بالأمان والاستقرار، وأدخلتها في حالة من الضيق والحزن، لتختتم دعواها بالقول: "الجواز مشاركة مش جدول ثابت، ولما حياتك تتقفل على روتين واحد بتحس إنك مخنوق".

وحملت الدعوى رقم 811 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور

حكم بالإعدام .. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية

قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار