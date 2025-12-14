مباريات الأمس
إعلان

محمد بن سلمان يعتزم شراء نادي برشلونة بعرض فلكي.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:22 م 14/12/2025
  عرض 11 صورة
كشف برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل في الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف عن نية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشراء نادي برشلونة الإسباني.

وأعلن الصحفي فرانسوا جاياردو خلال برنامج “الشيرينجيتو” الإسباني، اعتزام الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، شراء نادي برشلونة بعرض تاريخي تصل قيمته 10 مليارات يورو.

وأكد فرانسوا جاياردو أن نادي برشلونة يعاني من تراكم الديون عليه والتي تخطت 2.5 مليار يورو، مما يجعل سدادها أمر صعب.

وأكد التقرير أن الضائقة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني قد تدفع الملاك للتفكير في قبول هذا العرض، ولكن العقبة الوحيدة تكمن في أعضاء النادي بسبب تمكنهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بتلك القضايا وفقًا للنظام المتبع.

نادي برشلونة برشلونة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

