الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

منتخب مصر للناشئين يفوز على اليابان استعدادا لأمم أفريقيا

كتب : محمد القرش

07:00 م 14/12/2025
تغلب منتخب مصر للناشئين تحت 16 عاما على منتخب اليابان بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركز المنتخبات، ضمن تجهيزات لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

المباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي 0-0، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بناءً على اتفاق مسبق بين المدربين لتحقيق أقصى استفادة فنية، ونجح منتخبنا في حسمها لصالحه.

وظهر لاعبو المنتخب بمستوى طيب للغاية طوال المباراة، حيث نفذوا التعليمات الفنية بانضباط والتزام كبيرين، مما يعكس نجاح المعسكر التدريبي الحالي.

واستغل المدير الفني حسين عبد اللطيف الشوط الثاني لتجربة عدد كبير من اللاعبين، حيث دفع بـ (عبد الله عمر، أحمد أبو غالي، سيف كريم، يحيى شيتوس، أدهم حسيب، زياد سعودي، ويحيى طارق) بدلاً من المجموعة التي بدأت اللقاء.

ومن المنتظر أن تتكرر المواجهة بين المنتخبين في مباراة ودية ثانية يوم الأربعاء المقبل، لاستكمال برنامج الإعداد للفريقين.

منتخب مصر للناشئين منتخب اليابان تصفيات أمم أفريقيا منتخب مصر للناشئين تحت 16 عاما

