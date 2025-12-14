أروى جودة ومي عز الدين ومنة شلبي.. نجوم الفن يدخلون القفص الذهبي في 2025

بعد حكم المحكمة.. تفاصيل 6 سنوات نزاع بين شيرين عبدالوهاب ومحمد الشاعر

كتبت- سهيلة أسامة:

شهد عام 2025 رحيل عدد كبير من نجوم الفن، الذين تركوا بصمة مميزة في السينما والموسيقى والمسرح، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع.

يرصد لكم موقع "مصراوي" في هذا التقرير أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا هذا العام:

فكري صادق

توفي الفنان فكري صادق في 17 يناير 2025 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

سليمان عيد

رحل الفنان سليمان عيد عن عالمنا في 18 أبريل 2025 إثر أزمة صحية مفاجئة عن عمر 64 عامًا.

نعيم عيسى

توفي في 5 مايو 2025 عن عمر 92 عامًا بعد معاناته مع مرض الالتهاب الرئوي.

عماد محرم

توفي الفنان عماد محرم يوم 25 يونيو 2025 عن عمر 74 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

سميحة أيوب

رحلت سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب عن عالمنا، يوم 6 يونيو 2025، عن عمر ناهز 93 عاما.

أحمد عامر

توفي المطرب الشعبي الشاب أحمد عامر في 2 يوليو 2025 إثر أزمة صحية مفاجئة.

لطفي لبيب

رحل عن عالمنا الفنان لطفي لبيب في 30 يوليو 2025 عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

تيمور تيمور

رحل عن عالمنا مدير التصوير تيمور تيمور في 8 أغسطس 2025 إثر حادث غرق.

سيد صادق

توفي في 8 أغسطس 2025 عن عمر 80 عامًا، بعد مشوار طويل مليء بالأعمال السينمائية والدرامية.

إسماعيل الليثي

توفي الفنان الشعبي إسماعيل الليثي يوم 10 نوفمبر 2025 بعد إصابته في حادث سيارة مروّع على طريق المنيا أثناء عودته من حفل، وأعلن وفاته بعد أيام في المستشفى متأثرًا بالإصابات.