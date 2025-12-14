استبعاد مدير مدرسة بسبب حفل لمرشح نواب ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قرر مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد مدير مدرسة الرملة ونقله فورًا إلى ديوان عام الإدارة التعليمية، مع إحالة كل من مدير ووكيل إدارة بنها التعليمية للتحقيق، وذلك في تحرك إداري حازم لضمان حيادية المؤسسات التعليمية.

جاءت هذه القرارات على خلفية رصد إقامة حفل لأحد مرشحي مجلس النواب (عن دائرتي بنها وكفر شكر) داخل حرم المدرسة خلال جولة الإعادة، وهو ما اعتبرته المديرية مخالفة صريحة للتعليمات المنظمة وتوظيفًا سياسيًا للمنشآت التعليمية.

وكان وكيل الوزارة قد شكل لجنة عاجلة للتحقق من الواقعة برئاسة أيمن متولي خاطر، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، حيث أكد تقرير اللجنة صحة الأنباء المتداولة وثبوت إقامة الفعالية السياسية داخل المدرسة بالمخالفة للوائح.

وشدد مصطفى عبده على أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات، مؤكدًا الالتزام بتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على ما وصفه بـ "قدسية المدارس" ومنع استغلالها لأي أغراض لا تخدم العملية التعليمية.