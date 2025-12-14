سلسلة تاريخية.. هل يقتحم كريستيانو رونالدو عالم السينما؟

"موقف مرموش".. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز على كريستال بالاس

فتح النجم العالمي فين ديزل الباب أمام مفاجأة غير متوقعة، بعدما كشف عن إمكانية ظهور كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في أحد أعمال سلسلة Fast & Furious، في تجربة تمثيلية قد تكون الأولى في مسيرته.

فين ديزل أكد أنه كتب بالفعل دورًا خاصًا لرونالدو في فيلم Los Bandoleros، وهو عمل فرعي من السلسلة الشهيرة، إلا أن الدور لم يُدرج في النسخة النهائية.

ومع اقتراب عرض الجزء الحادي عشر، المتوقع أن يكون الأخير في السلسلة، تتزايد التكهنات حول إمكانية الظهور الخاطف للنجم البرتغالي.

وتُعد Fast & Furious من أنجح سلاسل السينما العالمية منذ انطلاقها عام 2001، واستمرت لأكثر من عقدين.