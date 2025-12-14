الأقصر - محمد محروس:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار وليد محمد عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التنقيب غير المشروع عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بوسط مدينة الأقصر، إلى جلسة يناير المقبل، لانتداب محامين للدفاع عن اثنين من المتهمين بعد تغيب دفاعهما الأصلي عن حضور الجلسة.

شهدت الجلسة حضور أربعة متهمين من العمال المشاركين في أعمال الحفر والتنقيب داخل المبنى، فيما تغيب المتهم الخامس عن الحضور، وصدور قرار بضبطه وإحضاره على ذمة القضية باعتباره هاربًا من العدالة.

وتعد القضية من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في الأقصر خلال الفترة الماضية، نظرًا لحساسية موقع الواقعة، حيث جرت أعمال التنقيب داخل منشأة ثقافية مخصصة للأطفال، وفي نطاق منطقة أثرية قريبة من عدد من المزارات التاريخية المهمة.

وتعود أحداث القضية إلى اكتشاف قيام المتهمين بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار أسفل قصر الثقافة، مستغلين أعمال الصيانة والتطوير الجارية بالمبنى، قبل أن تكشف التحريات الأمنية وتقارير اللجان الأثرية عن وجود حفرة عميقة وأنفاق ممتدة، إضافة إلى العثور على قطع فخارية وشواهد أثرية، من بينها إناء أثري كامل.

وكشفت التحقيقات عن استعانة المتهمين بشيخ روحاني للمساعدة في أعمال التنقيب، إلى جانب ادعاءات بوجود أعطال في شبكات الصرف الصحي والكهرباء بالمبنى، استخدمت كمبرر لطلب مد فترة الصيانة، ما أثار تساؤلات واسعة حول ملابسات الواقعة وأبعادها.

ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسة المقبلة عقب استكمال هيئة الدفاع عن المتهمين، ومواصلة الاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع.