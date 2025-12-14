بسبب إصابة يزن النعيمات.. مدرب الأردن يدافع عن طبيب المنتخب

"نصحته بالبقاء".. فان دايك يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح

تحدث المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن كواليس إصابة المهاجم يزن النعيمات بالرباط الصليبي واستعداده لمواجهة المغرب بنصف نهائي كأس العرب.

وكان الاتحاد الأردني قد أعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي وغيابه من 4 لـ7 شهور.

إصابة يزن النعيمات بالرباط الصليبي تم اعلان تفاصيلها بشكل واضح، وبالتالي مشاركته في كأس العالم مرتبطة بإصراره وإرادته".

وواصل: "إصابة يزن ليس لها علاقة بالمعد البدني، والطبيب لا يتحمل مسؤولية إصابته ايضًا".

واختتم: " مباراة السعودية مهمة لنا وسنواجه خصمًا قويًا لديهم لاعبين جيدين، وبالتالي سنقاتل بكل قوة للتأهل للمباراة النهائية".

