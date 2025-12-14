مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

هالاند يبتعد.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب : محمد القرش

07:22 م 14/12/2025

أيرلينج هالاند

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند ممارسة هوايته المفضلة في هز الشباك، ليقود فريقه مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن لنرويجي من تسجيل هدفين في المباراة، ليرفع رصيده التهديفي إلى 17 هدفاً خلال 16 مباراة فقط خاضها هذا الموسم، بمعدل يتجاوز الهدف في كل مباراة.

وبهذه الثنائية، أحكم هالاند قبضته على صدارة جدول ترتيب الهدافين، مبتعداً بفارق بلغ 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه، إيجور تياجو نجم برينتفورد، ليقترب خطوة جديدة من حسم الحذاء الذهبي مبكرا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 17 هدفا

2. إيجور تياجو (برينتفورد) - 11 هدفا

3. هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - 7 أهداف

4. داني ويلباك (برايتون) - 7 أهداف

5. فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 7 أهداف

6. فيل فودين (مانشستر سيتي) - 7 أهداف

7. بريان مبيومو (مانشستر يونايتد) - 6 أهداف

8. أنطونيو سيمنيو (بورنموث) - 6 أهداف

9. ريتشارليسون (توتنهام) - 6 أهداف

10. نيك وولتيماد (نيوكاسل يونايتد) - 5 أهداف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيرلينج هالاند هالاند الدوري الانجليزي

