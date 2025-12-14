مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

لاعب وست هام يخطف لقب "الأسرع" من نجم ليفربول بعد 23 ساعة فقط

كتب - محمد القرش

06:45 م 14/12/2025

ماتيوس فرنانديز لاعب وست هام يونايتد

لم يهنأ هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول، بلقب صاحب أسرع هدف في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم سوى لأقل من يوم واحد، بعدما نجح ماتيوس فرنانديز، لاعب وسط وست هام، في تحطيم الرقم اليوم الأحد 14 ديسمبر.

وسجل فرنانديز هدفا سريعا في شباك أستون فيلا بعد مرور 29 ثانية فقط من صافرة البداية في ملعب لندن، ليتجاوز بذلك رقم إيكيتيكي الذي سجل بعد 46 ثانية أمام برايتون أمس السبت (قبل 23 ساعة فقط).

وتشهد ملاعب البريميرليج ظاهرة غريبة في الأسبوعين الأخيرين، حيث تم تسجيل 5 من أسرع 6 أهداف في الموسم خلال آخر 16 يوماً فقط، وكان الرقم القياسي قبل إيكيتيكي مسجلاً باسم مالك ثياو (نيوكاسل) بـ 52 ثانية، والذي صمد لأسبوعين فقط قبل أن يتم تحطيمه مرتين في 24 ساعة.

ماتيوس فرنانديز وست هام

