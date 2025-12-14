"قبل المباراة الودية".. تاريخ مواجهات منتخب مصر ونيجيريا

"موقف مرموش".. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز على كريستال بالاس

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة الودية الأخيرة، قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب النيجيري، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي".

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا

وستكون مباراة نيجيريا أمام مصر يوم الثلاثاء المقبل، هى المواجهة رقم 19 التي تجمع بين المنتخبين معا، حيث تواجها معا في 18 مباراة من قبل.

وخلال 18 مواجهة سابقة، جمعت بين منتخب مصر ونيجيريا، تمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في 5 مباريات، تلقى الهزيمة في 7 وحضر التعادل في 6 لقاءات.

وسجل لاعبو منتخب مصر في شباك نيجيريا 30 هدفا، فيما تلقت شباكهم 31 هدفا.

ويحتل نجم الشواكيش الراحل حسن الشاذلي، صدارة ترتيب هدافي مواجهات المنتخبين معا برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع رضا لاعب الإسماعيلي.

والجدير بالذكر أن أول مباراة جمعت بين منتخب مصر ونيجيريا، تعود إلى عام 1963 وانتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 6-3، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة أمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

نجم نيجيريا يغيب عن مباراة مصر الودية قبل أمم أفريقيا 2025

سلسلة تاريخية.. هل يقتحم كريستيانو رونالدو عالم السينما؟