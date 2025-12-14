مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"قبل المباراة الودية".. تاريخ مواجهات منتخب مصر ونيجيريا

كتب - يوسف محمد:

07:44 م 14/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (14)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (13)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (12)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (17)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (18)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (16)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (15)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (11)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (3)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (8)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (9)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (10)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (7)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة الودية الأخيرة، قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب النيجيري، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي".

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا

وستكون مباراة نيجيريا أمام مصر يوم الثلاثاء المقبل، هى المواجهة رقم 19 التي تجمع بين المنتخبين معا، حيث تواجها معا في 18 مباراة من قبل.

وخلال 18 مواجهة سابقة، جمعت بين منتخب مصر ونيجيريا، تمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في 5 مباريات، تلقى الهزيمة في 7 وحضر التعادل في 6 لقاءات.

وسجل لاعبو منتخب مصر في شباك نيجيريا 30 هدفا، فيما تلقت شباكهم 31 هدفا.

ويحتل نجم الشواكيش الراحل حسن الشاذلي، صدارة ترتيب هدافي مواجهات المنتخبين معا برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع رضا لاعب الإسماعيلي.

والجدير بالذكر أن أول مباراة جمعت بين منتخب مصر ونيجيريا، تعود إلى عام 1963 وانتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 6-3، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة أمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

نجم نيجيريا يغيب عن مباراة مصر الودية قبل أمم أفريقيا 2025

سلسلة تاريخية.. هل يقتحم كريستيانو رونالدو عالم السينما؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب نيجيريا منتخب مصر حسام حسن كأس أمم أفريقيا مباراة مصر ونيجيريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة