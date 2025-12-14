هل يثاب الإنسان على الأفعال الفطرية غير المقصودة؟.. أمين الفتوى يوضح

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن نطاق الثواب الإلهي على الأعمال الصالحة أوسع مما قد يتصوره الكثيرون.

خلال حلقة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، قال فخر، ردًا على تساؤل حول استحقاق الثواب على فعل الخير دون نية مسبقة: "إن الإنسان يُؤجر بإذن الله تعالى على كل عمل خير يقوم به، لأن فضله وكرمه سبحانه لا يحدهما شرط الاستحضار الواعي للنية في كل لحظة".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المطلع الحقيقي على أعمال القلوب هو الله عز وجل. وتابع موضحًا: "الله سبحانه وتعالى مطّلع على ما في الصدور، ويعلم الدوافع الفطرية الطيبة التي تدفع الإنسان للإحسان، ويكافئ عباده على هذا الخير حتى لو لم يكن حاضرًا في ذهن الفاعل أنه سينال عليه أجرًا محددًا".

وأشار أمين الفتوى إلى أن كثيرًا من الأعمال الخيرة تنبع من فطرة الإنسان السليمة ومحبته للبر.

وأكد: "مساعدة الآخرين أو تقديم النصيحة بدافع ذاتي نقي هي في جوهرها عبادة، وهذا لا يمنع حصول الفاعل على الثواب، بل يثاب عليه بإذن الله، لأن الأصل في المسلم أن تكون جميع أحواله على خير".

وتابع الدكتور علي فخر شرحه بأن كرم الله تعالى يتجاوز مجرد مقابلة العمل بمثله، مضيفًا: "بل إن الله عز وجل يجازي عباده على كل خير، ويثيبهم حتى على الصبر في المواقف الصعبة.