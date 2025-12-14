شارك الفنان تامر حسني جمهوره مقطع فيديو طريف جمعه بكل من الفنانة أسماء جلال ودينا غبور.

ونشر حسني الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهر خلاله وهو يمازح أسماء جلال أثناء لعبه لعبة "الساحر"، حيث فاجأها بإخراج شيء من جيبها، ما أثار دهشتها.

وعلق تامر حسني على الفيديو قائلًا: "متستغربيش يا أسماء، دي شغلانتي الأصلية اللي باكل منها عيش، واسألي دينا غبور، ياما طلعت من شنطتها فراخ"

وردت أسماء جلال: "طيب أنا لحد دلوقتي مش فاهمة إزاي ده حصل، أرجو التفسير".

يذكر أن الفنان تامر حسني يتعاون حاليًا في عمل غنائي جديد يجمعه بالفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال.

اقرأ أيضًا:

أروى جودة ومي عز الدين ومنة شلبي.. نجوم الفن يدخلون القفص الذهبي في 2025

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان نبيل الغول