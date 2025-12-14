إعلان

ضحك وهزار.. تامر حسني يثير دهشة أسماء جلال في فيديو طريف

كتب : نوران أسامة

06:25 م 14/12/2025

تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني جمهوره مقطع فيديو طريف جمعه بكل من الفنانة أسماء جلال ودينا غبور.

ونشر حسني الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهر خلاله وهو يمازح أسماء جلال أثناء لعبه لعبة "الساحر"، حيث فاجأها بإخراج شيء من جيبها، ما أثار دهشتها.

وعلق تامر حسني على الفيديو قائلًا: "متستغربيش يا أسماء، دي شغلانتي الأصلية اللي باكل منها عيش، واسألي دينا غبور، ياما طلعت من شنطتها فراخ"

وردت أسماء جلال: "طيب أنا لحد دلوقتي مش فاهمة إزاي ده حصل، أرجو التفسير".

يذكر أن الفنان تامر حسني يتعاون حاليًا في عمل غنائي جديد يجمعه بالفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال.

