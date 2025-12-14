رحلة الهبوط.. تويوتا كورولا تفقد 250 ألف جنيه من سعرها في 2025

شهدت خريطة أسعار غالبية السيارات بالسوق المصري تحولات كبيرة وتخفيضات غير مسبوقة خلال عام 2025، وتعكس مقارنة أسعار الطرازت الأكثر طلبًا ما بين شهري يناير وديسمبر حجم التراجع الكبير.

ووفقًا لمحللين فإن التخفيضات الكبيرة والمتتالية بأسعار السيارات في مصر خلال العام الجاري، يرجع إلى عوامل أبرزها وفرة النقد الأجنبي وانخفاض أسعاره مقابل الجنيه المصري، وزيادة العرض مقارنة بالطلب ودخول طرازات جديدة إلى التصنيع المحلي.

وتعد تويوتا كورولا السيدان الشهيرة، واحدة من أبرز السيارات التي انخفضت أسعارها خلال العام الجاري، إذ كانت تباع في يناير الماضي بأسعار تبدأ من مليون و400 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و490 ألف جنيه، الفئة الثالثة مليون و600 ألف جنيه، والفئة الرابعة مليون و700 ألف جنيه. أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من تويوتا كورولا كانت تقدم بداية العام مقابل مليون و 750 ألف جنيه سابقًا.

وفي ديسمبر الجاري تغيرت أسعار كورولا المستوردة هبوطًا مع طرح نسخة 2026 حيث أصبحت تباع بأسعار رسمية تبدأ من مليون و150 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و250 ألف جنيه، الفئة الثالثة مليون و350 ألف جنيه، والفئة الرابعة مليون و450 ألف جنيه. أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من تويوتا كورولا أصبحت تقدم مقابل مليون و 500 ألف جنيه سابقًا.

تعتمد تويوتا كورولا على محرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك CTV.

تقدم السيارة محليًا بمجموعة من وسائل الأمان تشمل، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

كما تتوفر بعض فئات السيارة بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

المقصورة زودت بشاشة تحكم قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، و آبل كار بلاي.