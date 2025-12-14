إعلان

رحلة الهبوط.. تويوتا كورولا تفقد 250 ألف جنيه من سعرها في 2025

كتب : محمود أمين

01:07 م 14/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تويوتا كورولا الجديدة
  • عرض 8 صورة
    1تويوتا كورولا فيس ليفت الجديدة
  • عرض 8 صورة
    تويوتا كورولا
  • عرض 8 صورة
    5تويوتا كورولا فيس ليفت الجديدة
  • عرض 8 صورة
    6تويوتا كورولا فيس ليفت الجديدة
  • عرض 8 صورة
    7تويوتا كورولا فيس ليفت الجديدة
  • عرض 8 صورة
    تويوتا كورولا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت خريطة أسعار غالبية السيارات بالسوق المصري تحولات كبيرة وتخفيضات غير مسبوقة خلال عام 2025، وتعكس مقارنة أسعار الطرازت الأكثر طلبًا ما بين شهري يناير وديسمبر حجم التراجع الكبير.

ووفقًا لمحللين فإن التخفيضات الكبيرة والمتتالية بأسعار السيارات في مصر خلال العام الجاري، يرجع إلى عوامل أبرزها وفرة النقد الأجنبي وانخفاض أسعاره مقابل الجنيه المصري، وزيادة العرض مقارنة بالطلب ودخول طرازات جديدة إلى التصنيع المحلي.

وتعد تويوتا كورولا السيدان الشهيرة، واحدة من أبرز السيارات التي انخفضت أسعارها خلال العام الجاري، إذ كانت تباع في يناير الماضي بأسعار تبدأ من مليون و400 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و490 ألف جنيه، الفئة الثالثة مليون و600 ألف جنيه، والفئة الرابعة مليون و700 ألف جنيه. أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من تويوتا كورولا كانت تقدم بداية العام مقابل مليون و 750 ألف جنيه سابقًا.

وفي ديسمبر الجاري تغيرت أسعار كورولا المستوردة هبوطًا مع طرح نسخة 2026 حيث أصبحت تباع بأسعار رسمية تبدأ من مليون و150 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و250 ألف جنيه، الفئة الثالثة مليون و350 ألف جنيه، والفئة الرابعة مليون و450 ألف جنيه. أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من تويوتا كورولا أصبحت تقدم مقابل مليون و 500 ألف جنيه سابقًا.

تعتمد تويوتا كورولا على محرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك CTV.

تقدم السيارة محليًا بمجموعة من وسائل الأمان تشمل، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

كما تتوفر بعض فئات السيارة بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

المقصورة زودت بشاشة تحكم قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، و آبل كار بلاي.

تويوتا كورولا أسعار السيارات حصاد 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة