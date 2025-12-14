وزير الصحة يبحث مع "إي فاينانس" و"إي هيلث" سبل التعاون

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتور إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إي فاينانس»، والدكتور أكرم جرجس، المدير التنفيذي لشركة «إي هيلث»، لمناقشة مجالات التعاون في الخدمات الصحية والدعم الفني والتشغيلي بالمنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شمل مراجعة الموقف التنفيذي للملفات المشتركة، بما في ذلك الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية التي أعدتها الوزارة، ومناقشة جاهزية «إي هيلث» المالية والاستثمارية لمحور التحول الرقمي في الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالغفار أن اللقاء تناول إمكانية التعاون في تجميع وتأمين بيانات المرضى، لدعم اتخاذ القرارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ميكنة الوحدات الصحية بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة.

حضر الاجتماع اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.